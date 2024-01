Infrastrutture: Cirio, linea Torino-Aeroporto è obiettivo storico

"Il nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres è un obiettivo storico. E' un servizio storico per la sua utilita' sul territorio". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in occasione dell'inaugurazione a Caselle del nuovo collegamento ferroviario Torino Porta Susa - Venaria Reale-Stadio-Aeroporto-Ceres. "Questo servizio è molto importante perché unisce la città alle montagne - ha spiegato - e collega direttamente il centro della città con suo aeroporto, dando a Torino la patente di città turistica. Inoltre, la nuova ferrovia collega il sud del Piemonte e in particolare le aree patrimonio Unesco con l'aeroporto". "L'opera è costata 235 milioni di euro - ha aggiunto - di cui 50 messi dalla Regione Piemonte. I fondi del Pnrr sono stati fondamentali".