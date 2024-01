Strisciuglio (Rfi), privatizzazione? "Siamo tecnici, manager"

"Sono scelte dell'azionista, noi siamo tecnici, manager. Lavoriamo per la nostra azienda sviluppando quelli che sono gli obiettivi che abbiamo". Così Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi, sulla privatizzazione delle Ferrovie, a margine dell'inaugurazione della ferrovia Torino-Ceres. Quanto al problema dei ritardi dei treni che sta interessando anche le Frecce, Strisciuglio ha detto che Rfi fornirà "una posizione chiara su questi numeri perché non è una lettura che condividiamo. L'impegno è massimo per la qualità del servizio, è obiettivo importantissimo. È importante anche sviluppare l'infrastruttura. il grande sforzo è rendere compatibili i lavori di sviluppo con la qualità del servizio. L'impegno è massimo". Ferrovie Italiane investirà 120 miliardi nei prossimi dieci anni su tutta la rete. "È un piano diffuso che riguarda tutta l'infrastruttura, l'obiettivo importante è aumentare l'integrazione tra le reti regionali e quella nazionale".