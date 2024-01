Lo Russo, puntare a collegamento treni con Milano anche dopo 21:30

Abbiamo qui Rfi e Trenitalia e per questo lancio una suggestione: abbiamo un'ottima connessione con Milano, ad alta velocità, sarebbe molto bello se potessimo andare a Milano anche in orari superiori alle 21:30 e che potessimo avere un treno che collega le due metropoli anche in orari che consentono una maggiore fruizione. Lo ha affermato il sindaco di Torino e della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo, durante l'inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Ceres, rivolgendosi al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Ministro, investiamo sui treni, sulle infrastrutture ferroviarie e sul servizio perché creiamo comunità, legami, economia e facciamo un grande servizio all'ambiente. Di fronte abbiamo tante sfide, una delle quali è l'emergenza climatica. Emergenza che si affronta con tante azioni, ma quella principale che compete a tutti gli amministratori pubblici è dotare di infrastrutture che in maniera permanente e non sporadica aiutino a ridurre l'impatto ambientale del trasporto e contemporaneamente sviluppino economia, lavoro e servizi. E non c'é niente di più ecologico di un treno", ha concluso.