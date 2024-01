"Nuova ferrovia è un atto concreto verso decarbonizzazione"

"La linea ferroviaria inaugurata, creando collegamenti importanti tra aeroporto e città, rappresenta la concretizzazione della politica della decarbonizzazione, che supera il pregiudizio ideologico nei confronti dell'aviazione civile favorendo la riconciliazione del trasporto aereo con l'ambiente". Lo afferma in una nota Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, che oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano, alla presenza dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "In questo contesto va riconosciuta la grande capacità degli amministratori di Ferrovie che, attraverso l'implementazione di infrastrutture come quella inaugurata oggi, sta dando realtà e concretezza all'integrazione "aria-ferro", il cui valore è un aspetto fortemente evidenziato anche dal Piano Nazionale degli Aeroporti", ha dichiarato Di Palma ringraziando, inoltre, il vicepremier Matteo Salvini che, ha concluso Di Palma, "è oggi l'interprete di un Paese che riparte".