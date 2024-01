Covid: cala in Piemonte, 421 casi nell'ultima settimana

Scende ancora il Covid in Piemonte, secondo i dati dell'ultima settimana, forniti dalla Regione Piemonte nel consueto focus, che riguarda in questo caso il periodo dall'11 al 17 gennaio. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 60. Suddivisi per province: Alessandria 14, Asti 7, Biella 7, Cuneo 4, Novara 1, Vercelli 4, VCO 3, Torino città 3, Torino area metropolitana 4. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi sette giorni sono stati 421 (-460). Questa la suddivisione per province: Alessandria 96 (-100), Asti 48 (-85), Biella 47 (-61), Cuneo 27 (-15), Novara 8 (-16), Vercelli 29 (+1), Vco 21 (-35), Torino città 18 (-13), Torino area metropolitana 27 (-44). L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,7%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8 %, mentre la positività dei tamponi è al 2,9%. L'incidenza regionale (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 9,9 (-52,2%) rispetto a 20,7 del periodo precedente. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 11.071.931 dosi, di cui 3.347.320 come seconde, 2.966.462 come terze, 836.564 come quarte, 263.844 come quinte, 48.263 come seste. Tra giovedì 11 e giovedì 18 gennaio sono state vaccinate 6.236 persone: 69 hanno ricevuto la prima dose, 5 la seconda, 63 la terza, 785 la quarta, 3.744 la quinta, 1.570 la sesta.