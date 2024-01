Regionali: Sinistra ecologia, solo unità può fare la differenza

"Ribadiamo a Pd e M5s che solo l'unità può fare la differenza per il Piemonte: serve il campo progressista unito per dare una prospettiva di giustizia sociale e ambientale alla nostra Regione" così Marco Grimaldi, deputato Avs, e Alice Ravinale, capogruppo in Comune di Sinistra Ecologista. "Non farlo significa favorire negazionisti del cambiamento climatico, revisionisti storici nostalgici del fascismo, oscurantisti anti-aborto che hanno ricoperto di soldi le associazioni pro vita, amici delle lobby della caccia e del gioco d'azzardo, sempre disposti a fare favori a chi inquina, danneggia e sfrutta il territorio. Il Piemonte merita di più" concludono Grimaldi e Ravinale.