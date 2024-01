Cirio, noi non ci uniamo contro qualcuno ma per il Paese

"Ci sono coalizioni che fanno mille incontri per trovare qualcosa che li unisca, cercano di nascondere le montagne che li dividono per valorizzare quel rigagnolo che li unisca. La differenza la fa una cosa sola, noi non ci uniamo contro qualcuno, ma per qualcosa, che è il nostro Paese". Così, dal palco del congresso di Forza Italia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Chi si unisce solo contro qualcuno - aggiunge - non avrà mai lo stimolo, la passione, la volontà per lavorare insieme . Questo è un valore che noi abbiamo costruito nel tempo e lo abbiamo messo in pratica nella nostra regione portando risultati importanti". "Sono molto soddisfatto del clima che si regista nel nostro partito, non solo perché i sondaggi sono buoni e danno Forza Italia in crescita, ma perché c'è un clima di grande condivisione, così come c'è nel centrodestra. Un centrodestra che dimostra con la sua unità d'intenti di essere davvero credibile, di continuare ad esserlo per governare il paese e il nostro Piemonte". "Il centrodestra unito - sottolinea - è un valore, è un grande insegnamento di Silvio Berlusconi, che dimostra nei fatti che noi siamo uniti sulle politiche nazionali come su quelle locali, non abbiamo bisogno di nascondere ciò che ci differenzia per valorizzare ciò che ci unisce perché ciò che ci unisce è più forte ed è il bene del nostro Paese, il credere nelle infrastrutture, nello Stato ma anche in un atteggiamento liberale nei confronti del privato, dell'imprenditoria, nella libertà tutti valori in cui il centro destra ha davvero una visione comune". Cirio osserva poi che "in momenti non facili che dovremo affrontare come Paese e come regione bisogna premiare chi sa andare d'accordo, chi ha un equilibrio al proprio interno, chi non perde tempo a discutere e a litigare, ma occupa il suo tempo per cercare di fare il meglio per i cittadini".