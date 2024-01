Piemonte: Zangrillo, mai in discussione la candidatura di Cirio

Per la presidenza della Regione Piemonte "nessuno ha mai messo in discussione, naturalmente non noi di Forza Italia ma neanche gli alleati, la candidatura di Alberto Cirio". A dirlo, a margine del congresso provinciale di Forza Italia a Torino, il ministro della Pubblica amministrazione e coordinatore regionale azzurro Paolo Zangrillo. "Ha lavorato bene - sottolinea Zangrillo -, sono stati 5 anni nei quali la giunta Cirio ha lavorato in armonia, ci sono state anche discussioni ma siamo sempre arrivati a sintesi, quindi la possibilità di ribadire Cirio come candidato significa dare continuità alla politica della regione. È anche n politica - conclude Zangrillo - il valore della continuità è fondamentale per realizzare le cose".