Controlli polizia a Torino, 30 denunce e 6 arresti

C'è anche il presunto autore di due dei cinque incendi di cassonetti avvenuti nel quartiere Aurora la notte del 5 gennaio fra i trenta denunciati della polizia nel corso degli ultimi servizi di controllo straordinario del territorio urbano svolti a Torino. Al bilancio dell'attività, svolta a partire dall'inizio dell'anno, si aggiungono sei persone arrestate e altre 170 identificate. In uno stabile di via Giulia di Barolo gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno riscontrato la presenza di 16 posti letto in un alloggio di 90 metri. Al momento della verifica erano presenti nove persone, due delle quali non residenti a Torino.