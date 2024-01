Piemonte: Merlo, accordo con populisti M5s è imbarazzante

"Senza entrare nel merito del confronto tra il Pd e il movimento 5 stelle sulle prossime elezioni regionali del Piemonte, una considerazione politica di fondo non si può non fare: è francamente imbarazzante, nonchè complicato, costruire una alleanza con un partito populista e anti politico come quello dei 5 stelle. Una alleanza che prescinde da qualsiasi valutazione politica e progettuale e che sarebbe ispirata solo e soltanto dalla logica del pallottoliere. Un elemento, questo, che spinge oggettivamente l'area popolare, centrista e riformista a guardare politicamente altrove". E' quanto dichiara Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti.