FI: Pichetto, portiamo avanti messaggio di Italia moderata

"Dobbiamo dimostrare di essere capaci di portare avanti il messaggio di Berlusconi, quello dell'Italia moderata, liberale, cattolica che metteva davanti prima di tutto la persona e la coesione per governare". Ad affermarlo, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, oggi a Torino in occasione del congresso provinciale di Forza Italia. "Noi dobbiamo dimostrare di essere classe dirigente - ha detto - e di garantire, con la nostra forza moderata, equilibrio all'Italia. Quell'equilibrio che sta dando al Paese Tajani e che Forza Italia sta portando avanti quotidianamente. Forza Italia è il Ppe, siamo l'area moderata che governa e deve governare l'Europa". "Abbiamo una responsabilità in più - ha aggiunto - convincere gli altri, noi abbiamo le idee e dobbiamo avere il coraggio di portarle fno in fondo".