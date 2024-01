SACRO & PROFANO

Governo monocolore in diocesi, opposizione di velluto a Repole

Con l'insediamento del Consiglio presbiterale e quello dei consultori si realizza l'egemonia "boariniana" nella Chiesa torinese. Chi sale e chi scende. I nostalgici dei preti operai. Al San Giuseppe apprezzato il "Cirio style". Da domani vescovi piemontesi dal papa

È stato pubblicato il decreto dell’arcivescovo Roberto Repole che costituisce il nuovo Consiglio presbiterale della diocesi di Torino per il quinquennio 2024-2028 e nomina contestualmente il Consiglio dei consultori. La prima impressione è che il quadro dell’egemonia boariniana in diocesi si sia compiuto con l’occupazione (e conseguente epurazione) di tutti i ruoli disponibili. L’opposizione, o meglio la minoranza – che pure esiste ed è tutt’altro che inconsistente – non è riuscita ancora una volta ad esprimere candidati che escano dal semplice mugugno e abbiano il coraggio di portare il proprio punto di vista. Scorrendo i nomi si vede come la strategia è stata quella di inserire fra i preti non omologati e non troppo legati all’establishment – a mo’ di contentino e per blandirli – quelli più innocui, con la sicurezza che non disturberanno il manovratore. Insomma, una parvenza di ecumenismo interno in modo che nessuno dica che le «varie sensibilità» non sono rappresentate. In ascesa è stata notata la presenza, nei due organismi, di don Enrico Griffa, parroco di Venaria e uno dei segretari dell’arcivescovo e di don Pierantonio Garbiglia parroco di Alpignano, così pure don Danilo Piras passato – dopo l’opportuna “rieducazione” – dall’abbandono pubblico della parrocchia all’essere scelto direttamente dal vescovo a far parte del consiglio presbiterale, per non parlare dell’evergreen don Ermis Segatti (86 anni). Rinnovato pure il Collegio dei consultori, organismo previsto dal codice di diritto canonico composto da presbiteri che, per alcune scelte di particolare rilevanza, affiancano il vescovo con pareri vincolanti e dove, unico confermato del precedente collegio, è don Claudio Baima-Rughet, parroco fin dalla giovinezza della Valle di Corio e delegato per il diaconato.

Alcuni dei non confermati nel Consiglio presbiterale e nei consultori darebbero il segno di una svolta, fra questi monsignor Valter Danna, don Domenico Cravero, don Stefano Cheula, don Andrea Pacini, don Luca Ramello, don Domenico Mitolo, don Claudio Bertero, don Alessandro Marino, don Giuliano Naso, don Germano Galvagno. In realtà i preti sanno bene che le decisioni vere non passano e non passeranno mai da tali organismi, tanto meno in tempi di finta sinodalità sbandierata a favore dei mass media. Così come Roma insegna. Si pensi che in dieci anni di pontificato papa Francesco ha emanato ben 78 motu proprio e cioè decisioni prese “di propria iniziativa” esercitando il potere di sovranità pontificia senza consultare alcun organismo della curia romana. Per fare un paragone, Benedetto XVI emanò 17 motu proprio in meno di otto anni di pontificato e San Giovanni Paolo II ne emanò 25 in poco più di ventisei anni di regno. Per Torino la “cabina di regia” – che vive di ambizioni non meno che di paure – è composta dal vescovo, dal suo ausiliare, dall’economo (che si atteggia sempre più a vescovo), dai parroci di Grugliasco e di Orbassano e dal “super rettore” del nuovo istituto di formazione, mentre il Consiglio episcopale ha più che altro compiti esecutivi di decisioni prese altrove.

***

Con l’incontro pubblico del 16 gennaio scorso tra il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio, l’arcivescovo Repole, che lo ha promosso, ha pagato il suo tributo alla superstite ala pellegriniana della diocesi che, nei suoi mugugni, gli rimprovera una scarsa attenzione al sociale e ai suoi temi prediletti. Addirittura, alcuni di loro – non rendendosi conto in quale Chiesa vivono – auspicano il ritorno all’esperienza dei preti operai, non avendo contezza che non solo non ci sono più preti nemmeno per la pastorale ordinaria ma che il mondo operaio ha cambiato completamente di segno rispetto alla fabbrica degli Anni Settanta. La serata del San Giuseppe non ha dato i brividi e ha accontentato tutti confermando quella “concordia istituzionale” che i vertici di Comune e Regione hanno instaurato da tempo e che appare da sempre l’unica strategia possibile per il rilancio del territorio. Il nutrito parterre è apparso rappresentativo di quello che è oggi il laicato cattolico impegnato: nessun giovane, tanti anziani benestanti, tendenzialmente di sinistra. In prima fila l’ex sindaco Valentino Castellani, l’ex ministro Elsa Fornero con il marito Mario Deaglio, l’immarcescibile Giampiero Leo, il presidente degli industriali Giorgio Marsaj e della Camera di Commercio Dario Gallina, consiglieri regionali e comunali.

La discussione non prevedeva il contradditorio ma molti dei presenti – ed è stata questa la sorpresa della serata – hanno potuto apprezzare per la prima volta il “Cirio style” e non ne sono rimasti insensibili: abile nell’evitare lo scontro o i temi più scottanti, gentile e suadente come coloro che fin da giovani hanno frequentato le sacrestie, empatico e moderato nel mettere in rilievo le promesse mancate di tutti i passati governi regionali, capace – senza enfatizzarli – di valorizzare i risultati della sua giunta, il presidente della Regione, che aveva aperto il suo intervento dichiarandosi un fan dell’arcivescovo, sembrava – senza darlo a vedere – giocasse in casa propria. Così sull’immigrazione Cirio ha evitato ogni oltranzismo di stampo leghista, tenendo la ragionevole via mediana per cui «non si possono accogliere tutti» ma prendendo bene le distanze da coloro «che non vogliono accogliere nessuno». Insomma, un perfetto erede di quella Democrazia Cristiana che in quella sala (un tempo uno dei luoghi di riunione delle sue correnti) ha ancora – non sempre a torto rispetto all’oggi – molti nostalgici. Monsignor Repole, ha citato Fabrizio De André – che per la Chiesa progressista è ormai diventato una specie di “quinto evangelista” – e ha invitato a non leggere la società in termini puramente economici, a mettere i giovani al centro di ogni politica, a investire nell’educazione, a combattere le diseguaglianze non mancando poi di accusare un non meglio approfondito «nichilismo degli adulti».

***

Da domani i vescovi piemontesi saranno a Roma per la visita ad limina. Per l’occasione, lo sfingico presidente della Cep (Conferenza episcopale piemontese), il vescovo di Aosta monsignor Franco Lovignana, ha dichiarato – fra tante ovvietà – che esisterebbe «un dinamismo nell’evangelizzazione e nella formazione di alcune aggregazioni laicali e la ripresa di alcune comunità religiose» ma che – come aveva anticipato lo Spiffero – sarà la formazione il banco di prova al quale li attende il papa: «Si tratta di ripensare i nostri modelli formativi perché si possa davvero camminare insieme sulla strada della maturazione di fede, della sua consapevolezza e della sua espressione liturgica, intellettuale e testimoniale». Tradotto, significa che è l’ora di mettere mano ai seminari e agli istituti teologici.

***

Commentando l’intervista rilasciata da papa Francesco a Fabio Fazio – non avvenuta in diretta ma registrata alle 16 del giorno stesso – durante la quale sono state ripetute le stesse cose di sempre, l’ex prete teologo iper-progressista, Vito Mancuso, ha anch’egli intonato la stessa antifona – papa buono, curia cattiva – alla quale dopo dieci di anni di pontificato e di autoritarismo mai visto, sono ormai in pochi a credere. Con però alcune puntualizzazioni non marginali che mettono in luce tutte le contraddizioni di un pontificato assai apprezzato da parte progressista, soprattutto da coloro che ammirano tanto il messaggio di Bergoglio da rimanere tranquillamenti agnostici. Intanto ha ammesso come «il fatto che il Papa sia isolato è un grandissimo problema a livello ecclesiale» ed inoltre come la sua azione di governo si traduce «in un continuo scontentare sia la destra sia la sinistra cattolica, con la prima che gli rimprovera la messa al bando della Tradizione e la seconda lo scarso coraggio. La questione delle benedizioni delle coppie omosessuali è paradigmatica: da un lato, Bergoglio le approva, dall’altro, subito dopo precisa che devono essere fatte in fretta e senza particolare pubblicità. Una sorta di “vorrei ma non posso” che fatica a conciliarsi con il senso ultimo della religione».

Concludendo poi che «chi crede in una fede ha bisogno di punti fermi». Affermazione, quest’ultima, che suona sorprendente in quanto pensavamo che ai tempi del Credo fluido l’indefettibilità della dottrina fosse rimasto patrimonio dei «rigidi» o degli «indietristi». Ma non è finita, perché Mancuso non si esime dal commentare il documento degli episcopati africani contrario sostanzialmente a quanto stabilito dal papa sulle benedizioni delle coppie gay con Fiducia Supplicans: «È il segno che è venuto meno il principio di autorità, un tempo espresso nella locuzione Roma locuta, causa finita. Ma è lo stesso Francesco a contribuire ad affossarlo, col suo insistere sulla collegialità e la sinodalità. Purtroppo, la Chiesa dimostra di non essere ancora pronta ad accogliere i cambiamenti e lui si barcamena. Se Benedetto era un teologo e non una Papa, il suo successore è un profeta più che un Pontefice». Troppo complesso e fuori luogo in questa sede sarebbe individuare i tanti responsabili di questa perdita di autorità della Chiesa. Vorremmo soltanto ricordare come colui che scrisse – ormai quasi sessant’anni fa – che L’obbedienza non è più una virtù era anch’egli un prete e il profeta di una profezia pienamente avverata.