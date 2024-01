"Fuori i fasci", vandalizzata sede Lega a Settimo Torinese

E' stata vandalizzata la sede della Lega a Settimo Torinese. La scorsa notte è comparsa sulla vetrata dei locali di via Galileo Galilei 6 la scritta "Fuori i fasci dal mondo". Inoltre è stata rigata la porta di ingresso. Fonti del partito riferiscono che è comparso anche il simbolo degli anarchici. "Non sono sorpreso da questo gesto intimidatorio - dichiara il segretario della Lega a Settimo Torinese, Manolo Maugeri - che è il frutto del clima creato dalla caccia alle streghe antifascista messa in piedi dalla sinistra, per la quale essere di destra significa essere fascisti. Mi sembra quasi ovvio sottolineare che sia io che tutta la Lega siamo contro il fascismo". "Mi auguro - aggiunge Maugeri - che sia solo una bravata ad opera di qualche ragazzino e non un attacco al lavoro della Lega Settimo sul territorio. Un lavoro che proseguirà così come proseguirà il confronto politico anche con chi è distante dalle nostre idee. Fascista è chi è incapace di rispettare il pensiero altrui ed utilizza la violenza come unico metodo di confronto, e noi abbiamo subito un atto fascista".