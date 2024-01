Scritte contro Lega: Allasia, avanti con il nostro impegno

"La mia più grande solidarietà e vicinanza va al segretario cittadino Manolo Maugeri e a ciascuno dei militanti della Lega di Settimo Torinese per questo ennesimo gesto vandalo e vergognoso contro le nostre sedi". Questo l'intervento del presidente del consiglio regionale, Stefano Allasia, a commento della notizia sui gesti vandalici compiuti contro la sede cittadina del partito. Secondo Allasia si tratta di "azioni di qualche 'disturbato' che pensa di spaventare con offese e denigrando". "Confidiamo - afferma il presidente - che le forze dell'ordine riescano ad individuare i responsabili. Non fermeranno il nostro impegno e tantomeno le nostre idee. Siamo stati e siamo contro ogni folle totalitarismo, ed i veri fascisti dimostrano di essere coloro che non accettano il confronto democratico ed usano comportamenti violenti. Andiamo avanti, coerenti e a testa alta in ogni comunità. Con i nostri uomini e le nostre donne. Con l'entusiasmo dei nostri giovani".