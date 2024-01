Piemonte: Bertola, allargare il tavolo a tutto il centrosinistra

"L'ennesimo nulla di fatto al tavolo Pd-M5s per allargare il fronte progressista da anteporre alla destra ha confermato le nostre sensazioni. Restiamo convinti della necessità di un campo largo: i temi che in questi cinque anni hanno visto collaborare le opposizioni in Consiglio regionale possono essere la base del programma da presentare ai cittadini piemontesi. Dispiace, tuttavia, constatare che per qualcuno i momenti di confronto siano l'occasione per marcare le differenze, più che per evidenziare i punti in comune". E' quanto afferma Giorgio Bertola, consigliere regionale di Europa Verde in Piemonte. "Noi - aggiunge - pensiamo che giunti a questo punto il luogo più giusto per proseguire il dialogo sia il tavolo del centrosinistra. Chiediamo quindi che il prossimo incontro col M5S veda la presenza di tutte le forze politiche che al momento ne fanno parte".