Pausa pranzo sempre più cara, +8% dal pre-Covid

La pausa pranzo è sempre più cara per i lavoratori italiani. Lo confermano i dati della ricerca condotta da BVA Doxa1 per Pluxee Italia. Secondo l'indagine, il prezzo medio della pausa pranzo per i dipendenti in Italia è di 11 euro. Si tratta di una cifra in aumento dell'8% rispetto al periodo pre-pandemico, secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Al contrario, il valore medio dei buoni pasto offerti dalle aziende, secondo i dati interni di Pluxee Italia, si attesta attorno a poco più di 6 euro. Secondo la ricerca di BVA Doxa, l’80% delle consumazioni durante la pausa pranzo avviene nei locali, con costi che variano da una media di 8,1 euro per la consumazione di un panino, fino a 15 euro per un menù completo. Per consumare un primo piatto si spendono mediamente 9,8 euro, mentre per un secondo la cifra è di 11,6 euro. Le consumazioni da asporto, che costituiscono il 20% delle consumazioni, hanno un costo medio pari a 6 euro per un panino, 7,4 euro per un primo piatto e circa 9,3 euro per un secondo. La spesa varia considerevolmente a livello regionale: al Nord per consumare un panino con bevanda e caffè si arriva a spendere 8,9 euro (7,8 euro nel Centro Italia e 7,4 euro nel Sud e Isole); per un menù completo, nel Nord Italia si spendono 16,1 euro contro i 13,30 euro del Sud e Isole. Anche per l'asporto, il prezzo di un panino è pari a 4,8 euro nel Sud Italia, mentre raggiunge i 6,8 euro in Lombardia.