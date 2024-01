Sindaci, no a chiusura tratto A5 Torino-Aosta

Preoccupazioni per le notizie sulla chiusura della tratta Scarmagno-Ivrea dell'autostrada A5 Torino-Aosta vengono espresse in una nota diffusa congiuntamente dai sindaci di 15 Comuni del territorio interessato. "La chiusura - si legge - andrebbe a gravare ulteriormente sulla già critica situazione viaria" in una zona in cui il servizio ferroviario della tratta Ivrea-Aosta è stato interrotto per lavori di elettrificazione ed è effettuato con bus sostitutivi. "Ci chiediamo - è il testo della nota - come mai le nostre amministrazioni non siano state avvisate e convocate dagli organi competenti per un confronto e per valutare la situazione di una problematica che le riguarda direttamente. Chiediamo che sia immediatamente attivato un tavolo con tutti i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte e Valle d'Aosta.