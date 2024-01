Testamento biologico, Torino lo porta a domicilio

Estendere il diritto al testamento biologico portandolo a domicilio per le persone impossibilitate a lasciarlo. È la strada che vuole intraprendere la Città di Torino, sollecitata da una mozione che ha come prima firmataria la consigliera Pd e vicepresidente del Consiglio comunale, Ludovica Cioria, e nata in condivisione con Associazione Luca Coscioni e Spi Cgil. L'atto impegna il Comune "ad introdurre la possibilità per i cittadini impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio di consegnare all'ufficio competente le Dat prenotando un appuntamento presso il proprio domicilio o, in alternativa, di trasmettere le Dat all'ufficio di stato civile attraverso una videoregistrazione". Il servizio potrebbe partire dalla primavera. "È un passo avanti importante per le persone più fragili - dice Cioria -. Il Paese credo sia molto più avanti rispetto a molte maggioranze politiche sul tema del fine vita e della libera scelta e noi metteremo a disposizione il nostro lavoro perché possa essere applicabile a più enti locali possibile". "È una questione di dignità della persona e consapevolezza", aggiunge la capogruppo Dem, Nadia Conticelli, mentre l'assessore ai Servizi anagrafici, Francesco Tresso, sottolinea che è "un atto che serve per facilitare un diritto che esiste per legge ma è ancora poco conosciuto. È per questo vogliamo renderlo ancora più capillare coinvolgendo le sedi delle Circoscrizioni". Pur essendo il Piemonte, con oltre 18.570 Dat depositate, la terza regione d'Italia, "la legge è ancora poco conosciuta - conclude Davide Di Mauro della cellula torinese dell'Associazione Luca Coscioni - e con questo atto il Comune di Torino si fa capofila di un'iniziativa che vogliamo espandere e auspichiamo che sia votato all'unanimità a prescindere dagli schieramenti politici".