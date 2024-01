Militari in barriera di Milano accolti da FdI

In occasione del primo dispiegamento dell'Esercito a Barriera di Milano a Torino questa mattina i militari sono stati accolti da alcuni esponenti di FdI, tra cui l'assessore regionale Maurizio Marrone, il vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e consigliere comunale Enzo Liardo. "Abbiamo voluto manifestare concretamente il nostro sostegno ai militari e agli agenti impegnati a combattere degrado e criminalità - spiega in una nota l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - da tempo attendevamo questo momento, oggi finalmente l'Esercito ha iniziato a pattugliare Barriera di Milano e di spacciatori e balordi non c'è traccia. Sono convito che sia l'inizio di un percorso lungo e faticoso, che porterà però lo Stato a riconquistare zone che per troppo tempo sono state terra di nessuno'' ''Il Governo Meloni, grazie al ministero della Difesa, dimostra che a fare la differenza sono i fatti concreti al servizio dei più deboli e dei cittadini che pretendono sicurezza e legalità", conclude Marrone.