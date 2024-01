Ativa, per lavori sull'A5 il ministero aveva tutti i progetti

"Ora vado in Cda, che deciderà di tenere aperto lo svincolo com'è allo stato attuale, non con le due corsie e con il ponte e tutto il resto come il progetto prevede e come è stato realizzato. Si rimane quindi alle condizioni attuali: chi arriva da Santhià e deve andare a Torino torna indietro e così via". Lo afferma l'amministratore delegato di Ativa, Luigi Cresta, alla fine del vertice d'urgenza che si è tenuto in prefettura a Torino per la chiusura di un tratto dell'autostrada Torino-Aosta, la A5, tra Scarmagno e Ivrea, nel Torinese. "Abbiamo presentato a Roma il progetto esecutivo del ponte più lo svincolo - spiega Cresta -. Abbiamo fatto i lavori e tutto ciò che si doveva fare. A ridosso dell'apertura, il 16 gennaio, è arrivata la diffida dal ministero che ci diceva di tenere chiuso". Cresta sottolinea che Ativa avrebbe "aperto sotto forma di cantiere, sotto la nostra responsabilità, come si è sempre fatto. L'opera è fatta, finita, come da progetto, come tutto quanto, ci sono tutti i collaudi, c'è tutto. Dal ministero non ci hanno dato tempi e certezze, ci hanno richiesto progetti che hanno già da anni". Per quanto riguarda la concessione Cresta ricorda che "è scaduta dal 31 agosto del 2016, ma non è colpa nostra, saremmo stati ben contenti se il 1 settembre del 2016 si fosse stato un nuovo concessionario".