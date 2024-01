Presidio contro gli sfratti sotto il Comune di Torino

Presidio, questo pomeriggio, sotto il Comune di Torino organizzato dallo Sportello Prendocasa per dire "no agli sfratti" e ribadire "il diritto alla casa per tutti". Una mobilitazione promossa in seguito a uno sfratto eseguito questa mattina all'alba nel quartiere Barriera di Milano con il supporto delle forze dell'ordine. "A essere sfrattata - spiegano i manifestanti - una famiglia composta da genitori, 3 figli minori e la nonna con seri problemi di salute, in un palazzo di proprietà di una società che non fa manutenzione ma ha presentato spese altissime, che la famiglia non è riuscita a sostenere". Lo sfratto era stato rinviato per alcuni mesi "perché non erano state proposte soluzioni abitative alternative - spiegano ancora gli attivisti di Sportello Prendocasa - ma questa mattina è stato eseguito con la forza. La famiglia è stata accolta in una struttura, ma in una città con 6mila sfratti l'anno è 30mila case sfitte non è possibile che si arrivi a sfrattare le persone con la forza. La soluzione abitativa alternativa non va proposta la mattina alle 6 con la polizia", concludono i partecipanti al presidio che sollecitano anche a "rinviare almeno gli sfratti finché non ci siano soluzioni abitative dignitose, ristrutturare e assegnare le case popolari e mettere un tetto agli affitti".