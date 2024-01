GIUSTIZIA

Ferragni indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi

Aumentano le grane per l'influencer. Con la vicenda del pandoro Balocco, sono tre i casi di promozione con beneficenza a finire nel mirino dei magistrati di Milano. Ipotesi: truffa aggravata. Da sciogliere la competenza territoriale con il tribunale di Cuneo

Chiara Ferragniè stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro “Pink Chiristmas” della Balocco ma anche per quelle delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. La notizia emerge dall'atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del dolce natalizio della casa dolciaria in provincia di Cuneo.

L’imprenditrice risponde quindi di tre episodi con i legali rappresentanti delle società produttrici. Tra i parametri per stabilire a chi spetta indagare sul caso Balocco ci sono il luogo dove si sono realizzati il presunto ingiusto profitto e il danno – che in questo caso è diffuso in tutta Italia – e come paletto residuale anche quale delle due Procure ha iscritto per prima gli indagati, ossia Chiara Ferragni e Alessandra Balocco. In provincia di Cuneo ha sede la Balocco, mentre a Milano le società dell'influencer.