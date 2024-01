Droga, estorsioni e armi, 14 arresti in quattro province

Un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Cuneo è in corso nelle province di Cuneo, Torino, Asti e Rimini con l'esecuzione di misure di custodia cautelare nei confronti di 14 persone. Le accuse nei loro confronti sono di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e porto abusivo di armi da fuoco. In particolare, le misure cautelari, emesse dal gip di Asti su richiesta della procura, sono scaturite da una indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo della Granda che ha riguardato le dinamiche dello spaccio di droga nelle aree di Alba, Bra e di alcune località dell'astigiano. I dettagli dell'operazione saranno illustrati alle 11 in una conferenza stampa a cui parteciperà il procuratore di Asti,Biagio Mazzeo.