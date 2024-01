Alessandria, sequestrati 900 gioielli contraffatti

I finanzieri del Comando provinciale di Alessandria hanno notificato l'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura alessandrina nei confronti di 30 persone, indagate per produzione e commercializzazione di gioielli recanti marchi contraffatti di note griffe. Le indagini di polizia giudiziaria, condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria ed avviate nel 2017, hanno portato alla luce un profilo social su cui erano pubblicate un considerevole numero di immagini di gioielli di vario genere tutte riportanti un noto marchio di gioielli e accompagnati, in molte circostanze, anche da confezioni del medesimo brand. Scorrendo le foto i militari hanno notato che i commenti riguardavano perlopiù la richiesta dei prezzi praticati per ogni singolo oggetto pubblicizzato (pari ad una somma variabile tra il 40-50% di quelli indicati nel listino ufficiale del marchio), nonché la disponibilità a spedirli in tutta Italia. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno effettuato una serie di perquisizioni nel corso delle quali sono stati trovati e sequestrati oltre 900 gioielli in argento, marchiati con i loghi di noti brand, circa 250 grammi di argento in granuli, le "cere" dei gioielli, stampi in gomma e buste pochette utilizzate per il confezionamento dei gioielli. Dalle perizie è poi emersa la contraffazione degli oggetti sequestrati.