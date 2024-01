Cisl Torino, crescono gli iscritti: oltre 96mila

La Cisl Torino-Canavese chiude il tesseramento 2023 a quota 96.658 iscritti contro i 94.555 dell'anno precedente, segnando un balzo del +2,22% e una crescita complessiva di 2.103 tesserati. L'aumento, rispetto al 2022, si registra in modo particolare tra le federazioni degli edili (Filca Cisl) con 1.061 iscritti in più (+16,7%), del pubblico impiego (Fp Cisl) con 758 tesserati in più (12,3%) e del commercio, servizi e turismo (Fisascat Cisl), con un aumento di 578 iscritti (+5,7%). La Fisascat Cisl (commercio, turismo e servizi) si conferma la prima Federazione della Cisl torinese seguita dalla Fim (metalmeccanici), dalla Filca (edili), dalla Cisl Scuola e dalla Cisl Fp (pubblico impiego). La Federazione dei Pensionati (Fnp Cisl) registra invece una flessione dell'1,6% dovuto in modo particolare all'impatto negativo delle politiche previdenziali degli ultimi anni. I lavoratori attivi rappresentano il 60 per cento del totale iscritti. "Chiudiamo il tesseramento 2023 con una bella prova di proselitismo da parte di tutte le federazioni della Cisl Torino-Canavese, a partire dai delegati di posto di lavoro, e del suo sistema servizi che, nonostante una forte contrazione del settore manufatturiero, solo in parte compensato dalla crescita dell'occupazione nei servizi e nell'edilizia, riesce a catalizzare e a raccogliere il consenso dei lavoratori - commenta il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco - risultato che premia il nostro pragmatismo e la nostra azione riformista e concertativa". "Non è, però, il momento, di cullarsi sugli allori, ma di ricercare nuove strade e nuove idee per il rilancio del tessuto economico e produttivo della città'', conclude Lo Bianco annunciando che "la prossima settimana, insieme a Cgil e Uil territoriali, incontreremo il sindaco Lo Russo per fare il punto sul presente e il futuro dell'Area metropolitana, con particolare riferimento al declino industriale del nostro territorio".