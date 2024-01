Testamento biologico: Lo Russo Dat è valore di democrazia

"È una innovazione importante che aiuta a facilitare questa opportunità che viene data a chi la vuole cogliere, ovviamente. L'impostazione che abbiamo noi è liberale, non imponiamo niente a nessuno ma consentiamo alle persone di poter esercitare i loro diritti. Ci sembra questo un modo di condividere i valori della democrazia, nelle grandi scelte ma anche nelle questioni apparentemente più piccole come la possibilità di utilizzare il testamento biologico, in questo caso a domicilio". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della possibilità di raccogliere le Dat (disposizioni anticipate di trattamento sanitario) a domicilio per le persone che non possono lasciarlo. Possibilità che verrà introdotta nei prossimi mesi secondo quanto richiesto da una mozione approvata ieri in Consiglio comunale. "Non si obbliga nessuno ovviamente - ribadisce il sindaco - ma per chi ha desiderio di poter esercitare questa prerogativa è giusto che a Torino si possa fare".