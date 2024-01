Francia: trattative Stato-enti locali per la Tav Torino-Lione

A pochi giorni dalla scadenza dei termini europei, Stato ed enti locali francesi non hanno ancora chiuso il finanziamento degli studi sul tracciato francese della linea ferroviaria 'Lyon-Turin' (Torino-Lione). Il finanziamento globale per i cosiddetti studi 'pre-progetto'' è di 220 milioni di euro e riguarda principalmente le vie d'accesso francesi al tunnel transnazionale, come anche il cosiddetto 'Cfal-Nord', infrastruttura ferroviaria intorno all'agglomerato urbano di Lione. L'Unione europea potrebbe sovvenzionare gli studi 'pre-progetto' per circa 90 milioni di euro a patto che Parigi depositi il dossier entro il 31 gennaio. Oltralpe restano dunque pochi giorni per raggiungere l'accordo di finanziamento. Ad una settimana dalla scadenza dei termini, rivela una fonte vicina al dossier, mancano 40 milioni di euro. Lo Stato, che ha già partecipa con 65 milioni di euro, potrebbe farsi carico di altri 20 milioni di euro. Per il resto, una decina di enti locali sono chiamati a contribuire: collettività urbane, dipartimenti e regione. Una nuova riunione tenutasi la settimana scorsa non ha portato i frutti sperati. "Sono diverse settimane, diversi mesi che le trattative vanno avanti (...) Speriamo di raggiungere un accordo entro la fine del mese", dicono fonti del ministero della Transizione ecologica e dei trasporti di Parigi, aggiungendo che si tratta di una "tappa importante per il seguito del progetto". Gli studi devono infatti permettere di definire il tracciato definitivo sul versante transalpino, prima dell'avvio dei lavori veri e propri.