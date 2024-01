In carceri piemontesi carenza di medici e problemi psichiatrici

Il consigliere regionale Dem Domenico Rossi ha illustrato oggi in Aula l'indagine sulla sanità penitenziaria in Piemonte, frutto del lavoro bipartisan di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio regionale. "I primi problemi - ha detto l'esponente del Pd - sono il sovraffollamento e la carenza di personale, comuni a tutte le carceri italiane. Abbiamo svolto 11 audizioni, e un sopralluogo nel carcere di Torino, dai quali sono emerse altre criticità, specifiche del Piemonte. Il primo punto da affrontare è la carenza di medici e infermieri, c'è poi il forte aumento delle patologie psichiatriche e l'esplosione dell'uso di psicofarmaci, con difficoltà a inserire i detenuti con disturbi mentali in percorsi di cura esterni alle carceri. Il carcere di TORINO è risultato dopo Foggia e San Vittore il terzo istituto italiano per numero di suicidi. Sono emerse anche carenze relative all'organizzazione del sistema, e c'è un dato allarmante sui giovani, con il 54% degli under 25 che risulta completamente isolato dagli altri, fatto su cui dovremmo riflettere. Anche da questa relazione - ha rimarcato - emerge la necessità di far funzionare la sanità pubblica, soprattutto per i più fragili, che sono coloro che del malfunzionamento pagano il prezzo più alto".