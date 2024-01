"Pane nostro", si ripete la raccolta del cibo donato da studenti

Per il sesto anno consecutivo Caritas Diocesana e Ufficio Scuola diocesano, con il patrocinio della Città di Torino e in collaborazione con Banco Alimentare del Piemonte e Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, promuovono nelle classi delle scuole primarie e secondarie il progetto 'Pane Nostro', una raccolta volontaria di generi alimentari a lunga conservazione. Il cibo è donato gratuitamente dagli alunni per condividerlo con persone in difficoltà grazie al servizio delle parrocchie, che li distribuiscono alle famiglie del territorio che quotidianamente chiedono aiuto. La raccolta si terrà marzo e maggio, ma le scuole e le parrocchie interessate a partecipare devono comunicarlo entro il 9 febbraio accedendo al www.caritas.torino.it/panenostro mentre per le informazioni possono scrivere a panenostro@diocesi.to.it o telefonare al numero 011 5156 358 (dal lunedì al venerdì - ore 9.00 ö 12.00). Nei 6 anni sono già stati coinvolti 210 plessi scolastici di cui 133 a Torino e 77 nel resto del territorio diocesano. Le classi attivate erano 638 nel 2019, nel 2023 sono state 1.377, passando dal coinvolgimento di 13.831 ragazzi il primo anno a 28.478 l'anno scorso, quando sono state raccolte 20 tonnellate e 385 chili di generi alimentari. "Il valore dell'iniziativa non è, però, misurato in chili: è tanto più utile quanto più riesce a dare il via ad un processo educativo capace di accompagnare i ragazzi verso un modo nuovo di sentirsi parte attiva del bene comune e vicini agli altri nella fraternità", rimarcano da Caritas e Pastorale Scolastica Pierluigi Dovis e don Roberto Gottardo.