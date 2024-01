Tempo stabile e soleggiato, zero termico a 3900 metri

E' un clima anomalo per la stagione quello che caratterizza l'Italia a partire da oggi. Il tempo sarà prevalentemente stabile, soleggiato e caldo, con lo zero termico che si porterà fino a 3900 metri. Una situazione, sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, dovuta all'"eccezionale alta pressione si sta espandendo sempre più verso il bacino del Mediterraneo e su gran parte del continente europeo". Fino al prossimo weekend il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e via via nuvoloso o molto nuvoloso al Nord a causa della presenza di nubi basse o nebbie. Non solo: gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo meteorologici sembrano confermare una durata "eccezionale dell'alta pressione, addirittura fino alla prima decade di febbraio". In questo contesto le temperature tenderanno ad aumentare, soprattutto al Centro-Sud e sulle Alpi, ovvero le zone dove è prevista una maggior presenza di sole. I valori termici diurni in qualche caso potrebbero addirittura superare i 20°C. La quota dello zero termico salirà a valori tipici estivi. Il picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì quando si porterà fino a 3900 metri. La neve caduta in questi giorni tenderà a fondersi, sia sulle Alpi sia sugli Appennini iniziando a ingrossare i torrenti. Nel dettaglio - Mercoledì 24. Al nord: cielo parzialmente nuvoloso, venti forti sui crinali alpini. Al centro: prevalenza di bel tempo. Al sud: soleggiato. - Giovedì 25. Al nord: sole al Nordovest, nubi e locali nebbie altrove. Venti forti sui crinali alpini. Al centro: soleggiato, ma con nubi basse mattutine sulle coste tirreniche. Al sud: prevalenza di sole. - Venerdì 26. Al nord: nubi basse o locali nebbie in pianura, sole in montagna. Al centro: nebbie su zone interne e viterbese, sole altrove. Al sud: sole prevalente. - Tendenza: weekend soleggiato salvo nubi basse o nebbie in Pianura Padana.