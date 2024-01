Alessandria, 60 milioni di investimenti sulla rete idrica

In provincia di Alessandria è in arrivo un finanziamento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, con la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Il progetto, presentato da Egato6 in collaborazione con Gestione Acqua, vale circa 18 milioni, di cui 16,2 arriveranno da fondi del Pnrr. L'intervento, che si affianca a un analogo già finanziato e in corso di realizzazione da parte di Amag Reti Idriche, coinvolge 19 Comuni per una popolazione di oltre 100mila persone. E' prevista anche la sostituzione di circa 36mila contatori. L'obiettivo è la riduzione del 36% delle perdite, quasi 8 milioni di metri cubi all'anno. In totale ci saranno 60 milioni di investimenti, di cui 47 finanziati dal Pnrr e cofinanziati dai proventi tariffari. Sono previsti rilevanti lavori per la riduzione dei fanghi prodotti dagli impianti di Alessandria Orti e Cassano Spinola, ma anche il collegamento della rete fognaria di Ricaldone all'impianto di Cassine e la realizzazione su quello di Frugarolo di una linea unica nel basso Piemonte per il trattamento delle sabbie di risulta dalle pulizie stradali, con la chiusura del ciclo di gestione del rifiuto. "Si vuole garantire sempre più - assicura Enrico Bussalino, presidente Egato6 - un migliore servizio agli utenti e la giusta attenzione all'ambiente, aumentando la resilienza dei sistemi rispetto ai cambiamenti climatici in corso".