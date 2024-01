Il 15 giugno il Torino Pride 2024

A Torino il 15 giugno sarà il giorno del Pride 2024. Ad annunciarlo un post social del Coordinamento Torino Pride. "Ce lo avete chiesto in tantə, in queste settimane - si legge - e non ce la facevamo più a lasciarvi col fiato sospeso! Il Torino Pride 2024 è il 15 giugno!". "Esperienze, storie, istanze, identità - prosegue il post -, ma anche musica, comunità e festa: invaderemo Torino con tutti i nostri colori e la nostra straordinaria meraviglia!".