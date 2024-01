Le dimissioni di Ebarnabo

Dicono che… l’articolo pubblicato ieri sul nostro giornale sia stato quanto mai provvidenziale. E così il vicepresidente del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Cr Asti, Sergio Ebarnabo, per evitare (ulteriori) imbarazzi e polemiche e poter continuare la sua tronfia campagna elettorale verso Palazzo Lascaris, questa mattina ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Irrevocabili, a dimostrazione di quanto “il federale”, come lo chiamano affettuosamente i vecchi missini astigiani, si senta già sicuro dell’elezione. In queste settimane aveva creato molti malumori, infatti, la sua sfrontata campagna elettorale per le regionali, sotto le insegne di Fratelli d'Italia, mentre manteneva l'incarico nella fondazione bancaria. Resta ora da vedere se il nobile gesto sarà seguito anche dalle dimissioni dal consiglio amministrazione di Ream Sgr, poltrona che Ebarnabo occupa su designazione in Fondazione Cr Asti, ma questo è un altro discorso.