Grimaldi (Avs) e Accossato (Luv), liste attesa ancora infinite

Il deputato piemontese Marco Grimaldi (Verdi Sinistra) e la capogruppo Luv in Regione Silvana Accossato tornano a segnalare che in Piemonte "le liste d'attesa in sanità sono ancora infinite". "Chi tenta oggi di prenotare nel pubblico in Piemonte - affermano Grimaldi e Accossato - per una colonscopia trova posto solo a settembre a Verduno, per una visita dermatologica a marzo ma solo a Castelnuovo Scrivia, per una radiografia della colonna a gennaio del 2025 al Mauriziano, oppure a giugno di quest'anno ma a Rivoli, per un'ecodoppler dei tronchi sovraortici a dicembre alle Molinette. Parliamo di visite specialistiche e di eventuali diagnosi e cure che hanno bisogno di grande tempestività". "Cirio - rimarcano - sostiene che il Piemonte sia il Paese delle meraviglie, ma dovrebbe spiegare questo. Meloni dice di voler abolire le liste d'attesa con un decimo delle risorse necessarie al Servizio Sanitario, e sappiamo già come andrà a finire questa promessa". "Il diritto alla salute e alle cure - aggiungono - rischia di non essere garantito a causa dei tempi lunghissimi delle liste d'attesa e della carenza di personale. Purtroppo ci sembra evidente la mancanza di volontà nel risolvere il problema sia da parte del governo che da parte della Regione".