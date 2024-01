Terzo Settore: con Unicredit e Crt nasce "InvesTo"

Finanza e filantropia “alleate” per stimolare modelli di innovazione sociale sostenibili e inclusivi. Sostenere e finanziare nuovi progetti di imprenditoria sociale capaci di generare un impatto economico, sociale e ambientale positivo. È l’obiettivo di “InvesTo sul territorio”, l’iniziativa promossa da UniCredit e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, braccio operativo della Fondazione Crt per l’impact investing, che mette a disposizione degli enti del Terzo Settore sia risorse economiche, secondo un mix di erogazioni e crediti a tasso zero, sia supporto formativo e tecnico, in particolare sul fronte della valutazione di impatto. Il tutto al fine di stimolare modelli di innovazione sociale sostenibili e inclusivi. Le oltre 500 cooperative e imprese sociali, con sede legale o operativa nella Città Metropolitana di Torino, potranno partecipare fino al 24 aprile al bando “InvesTo sul territorio”, con progetti che rispondano ai bisogni del territorio. I progetti dovranno rientrare in 6 macro ambiti, istruzione e formazione, servizi sociali, disabilità e marginalità, salute e assistenza sanitaria, rigenerazione urbana e città sostenibili, transizione ambientale equa e inclusiva e welfare culturale. I progetti di imprenditoria sociale dovranno essere: economicamente sostenibili, scalabili, replicabili e aperti alla creazione di reti e filiere produttive di beni e servizi anche con soggetti for profit. Ciascuno dei quattro progetti vincitori del bando riceverà da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt un contributo liberale a fondo perduto, fino a un massimo di 30.000 euro e potrà accedere a un Impact Financing di UniCredit a tasso zero, fino a 110.000 euro, della durata massima di 7 anni. In aggiunta, UniCredit riconoscerà un’erogazione “Pay for Success” fino a 5.000 euro al raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale, mentre la Fondazione Accenture potrà assegnare un premio speciale fino a 10.000 euro al progetto che presenti elementi di innovazione in grado di garantire scalabilità e replicabilità maggiori in termini di qualità e quantità di beneficiari raggiunti.