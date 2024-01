Torino, toghe in marcia per solidarietà agli avvocati iraniani

Una "marcia di solidarietà" all'interno del Palazzo di giustizia. Torino ha aderito così, oggi, alla 'Giornata internazionale degli avvocati in pericolo', dedicata quest'anno alla condizione in cui versa la professione legale in Iran. Avvocati e magistrati, in toga, hanno dato vita - per iniziativa del Consiglio dell'Ordine forense cittadino - a una sfilata lungo il piano terra della 'cittadella giudiziaria' subalpina. Tra i presenti c'erano il procuratore reggente, Enrica Gabetta, il presidente del tribunale, Modestino Villani, la consigliera comunale Alice Ravinale (nella veste di avvocata). "In Iran - ha ricordato Arnaldo Narducci, tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - l'esercizio della nostra professione viene contrastato dal potere governativo in vari modi. E i colleghi che si occupano di diritti umani vengono intimiditi, minacciati, persino arrestati e condannati". "Manifestazioni come queste - ha detto il presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti - sono fondamentali per ricordare che la tutela dei diritti delle persone necessitano di una magistratura indipendente e di una avvocatura indipendente. Bisogna tenere alta la guardia. Posti come l'Iran sembrano lontani, ma anche in paesi più vicini a noi la giurisdizione è messa a repentaglio attraverso la limitazione dei poteri di magistrati e avvocati. Ma un giudice libero e il presupposto per la libertà dell'avvocatura. Non dimentichiamolo: siamo due facce della stessa medaglia".