Carcere Torino. radicali, violazioni diritto allo studio

Domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 12, presso la sede dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta di Torino, in via San Dalmazzo 9bis/b, si terrà una conferenza stampa nella quale verranno illustrate le gravi violazioni che starebbero subendo i detenuti del Carcere di Torino in merito al diritto allo studio e all'istruzione, all'alfabetizzazione e alla partecipazione degli stessi alla vita dell'istituzione scolastica all'interno della struttura carceraria. Interverranno: Ennio Avanzi (insegnante per 40 anni nell'educazione degli adulti, dalle 150 ore al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, già consigliere comunale di Torino), Giovanni Oteri (giunta dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta), Silvja Manzi (consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino) e Igor Boni (presidente di Radicali Italiani)