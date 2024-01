Crosetto: "In arrivo 100 bambini da Gaza per ricevere cure"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato “con piacere e un pizzico di orgoglio l'avvio dell’operazione per il trasporto di 100 bambini palestinesi e dei rispettivi familiari dalla Striscia di Gaza verso le strutture ospedaliere italiane”. “I primi 30 bambini arriveranno già a partire dai prossimi giorni con un ponte aereo dell'Aeronautica Militare tra Italia ed Egitto” e, ha spiegato ancora Crosetto, “altri 30 bambini con i loro accompagnatori arriveranno in Italia a fine gennaio, a bordo di 'Nave Vulcano' della Marina Militare che lascerà a breve il porto Al-Arish”.

Giunti in Italia i bambini saranno ricoverati negli ospedali individuati dal ministero della Salute: Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma. Personale medico dell’ospedale Gaslini è già in Egitto per agevolare il trasporto aereo o navale. L’attività è svolta in collaborazione con il ministero degli Esteri che ha costituito un posto avanzato di coordinamento presso Al-Arish.