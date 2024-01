Regione Piemonte: il centrodestra litiga sulle case popolari

Le mani di Fratelli d’Italia sulle case popolari. C’è il partito di Giorgia Meloni dietro la protesta inscenata questa mattina da un drappello di inquilini a Torino, proprio sotto la sede dell’Atc di corso Dante. I conguagli sul riscaldamento da circa 2mila euro, che hanno raggiunto alcune centinaia di residenti, sono certo un bel fardello per chi dovrà pagarli, ma soprattutto rappresentano il casus belli per aprire la partita su quello che, con gli occhi del politico, non è altro che un enorme bacino elettorale.

Andrebbe letta in prospettiva del voto di giugno la partecipazione dell’assessore regionale Maurizio Marrone – che non ha competenze né alla casa, né ai servizi sociali – alla protesta di questa mattina. I manifestanti sono stati ricevuti dal vicepresidente dell’Agenzia Claudio Tassone (Lega), mentre il presidente Emilio Bolla (Forza Italia) è arrivato a riunione ormai conclusa.

