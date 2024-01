Città 30: Lo Russo, Torino adotta una strategia pragmatica

Sulle zone con limite di velocità a 30 all'ora "Torino adotta già un approccio di valutazione caso per caso. La strategia pragmatica è quella di introdurre zone a velocità limitata laddove è possibile e ha senso farlo, nel rispetto della morfologia della città". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito della direttiva del Mit. Parlando della situazione di Torino, il primo cittadino ricorda che "negli ultimi mesi sono state introdotte zone 30 nei controviali e zone car free in prossimità di numerosi istituti scolastici, lavorando contestualmente sulla sistemazione degli spazi superficiali e degli attraversamenti pedonali, di concerto con il territorio, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. La significativa riduzione del numero degli incidenti stradali - conclude Lo Russo - ci conferma che siamo sulla strada giusta".