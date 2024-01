Sciopero trasporto pubblico: Gtt, ha aderito il 25,2%

L'adesione complessiva dei dipendenti del Gruppo Torinese Trasporti allo sciopero del trasporto pubblico, di ventiquattr'ore, indetto oggi a livello nazionale da Usb - alle 18 - è stato del 25,2%. Lo comunica in una nota Gtt. Il dato medio per quanto riguarda il personale viaggiante è del 48,5%. "La metropolitana ha viaggiato sempre regolarmente anche al di fuori delle fasce di garanzia", fanno sapere dall'azienda torinese. Lo sciopero è stato indetto per protestare "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" e "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti" (ANSA). 2024-01-24T18:56:00+01:00 YDI-BOT ANSA per CAMERA17