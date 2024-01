Appendino: "Da governo ultyima botta alla sanità"

“Abbiamo le liste d’attesa che peggiorano, ospedali al collasso, differenze territoriali enormi, medici e infermieri sottopagati e la risposta del governo è continuare a tagliare sulla sanità non avendo imparato la lezione del Covid, che aveva portato il governo Conte a reinvestire sulla sanità; non spendere i soldi del Pnrr, con solo l’1% delle risorse sulla sanità che è stata messa a terra; proporre l'autonomia differenziata che vuol dire spaccare l'Italia dando l'ultima botta finale alla sanità”. È quanto ha detto Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del M5s ai microfoni di Radio Anch’io su Radio 1. “’'effetto è che la sanità, che dovrebbe essere un diritto, diventa un bene di lusso per chi può permettersi di andare dal privato” ha aggiunto l’ex sindaca di Torino.