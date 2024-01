Autovelox: caccia a un "Fleximan" in Piemonte

Compare un “Fleximan” anche in Piemonte. Mentre al Nord Est è caccia al colpevole che di recente ha distrutto numerosi autovelox, i carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) hanno denunciato, per danneggiamento aggravato, un cinquantenne accusato di avere sradicato, nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno.