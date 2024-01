Bertola (Verdi): "I 5 Stelle non vogliono accordo col Pd"

“Diciamocela tutta, loro non credono in questa alleanza e poi a guardare chi sta conducendo le danze si capisce che ci sono anche interessi personali”. Lo ha detto allo Spiffero Giorgio Bertola, ex candidato a presidente della Regione Piemonte per il Movimento 5 stelle, oggi capogruppo di Europa Verde a Palazzo Lascaris, a proposito delle trattative tra 5 Stelle e Pd per le prossime elezioni regionali,

“Loro non stanno cercando un accordo, stanno piantando delle bandierine, marcando le differenze con il Pd e lanciando dei messaggi ai loro elettori – prosegue Bertola –. In sostanza stanno già facendo campagna elettorale contro il centrosinistra”.

Intervista completa su LO SPIFFERO "I 5s non vogliono l'accordo, non perdiamo altro tempo" - LOSPIFFERO.COM