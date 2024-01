Consiglio dei Ministri: all'odg decreto elezioni

Tra i tanti temi all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio dei ministri, in agenda alle 10:30, anche il dl per l’election day. Il provvedimento sulle elezioni fissa il voto per le Europee per l’8 e 9 giugno prevedendo un election day in caso di accorpamento con Amministrative e Regionali. All’ordine del giorno anche un disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e un altro sulla trasparenza sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Un altro disegno di legge riguarda la modifica alle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali: potrebbe essere agevolato il dispiegamento di forze in vista della nuova missione europea nel Mar Rosso. È previsto poi l’esame definitivo del decreto legislativo sull’accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Un altro dlgs riguarda l’applicazione della legge delega a favore delle persone anziane.