Dal Fabbro, integrazione Egea procede, nessun licenziamento

"Stiamo discutendo con i creditori, aspettiamo che ci dicano se la composizione che è stata prospettata va bene. Se va bene procederà bene". Così il presidente di Iren Luca Dal Fabbro sull'integrazione di Egea, multiutility cuneese. "Entriamo, come previsto, come azionisti - ha spiegato Dal Fabbro - insieme ai creditori, in particolare le banche. Abbiamo proposto un piano di ristrutturazione solido, abbiamo già una squadra manageriale disponibile e pronta a partire. Quindi abbiamo affrontato il tema Egea in maniera molto seria: per noi è un progetto importante. È un progetto industriale, non esclusivamente finanziario: vogliamo ristrutturare l'azienda, non licenzieremo neanche una persona come detto fin dall'inizio. Questo è un progetto che non deve essere sostenuto dai lavoratori che hanno già sopportato un peso molto importante in questi mesi: bisogna dargliene atto e premiarli. Nessuno deve essere lasciato indietro e nessuno deve essere licenziato, anzi vogliamo investire in Egea. Per far questo ovviamente prima di tutto le banche devono dirci se gli va bene il progetto che abbiamo prospettato".