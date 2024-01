Dal Fabbro (Iren), il 2024 sarà in linea con il piano strategico

"Abbiamo chiuso bene il 2023, abbiamo lavorato seriamente e adesso lavoriamo sul 2024 che prevediamo in linea con il piano strategico". Lo ha detto il presidente di Iren Luca Dal Fabbro a margine del Premio Esg Challenger, riconoscimento alle dieci migliori tesi di laurea sul tema della sostenibilità. "Il Piemonte rappresenta una regione strategica per noi: l'operazione Egea lo dimostra così come il progetto di efficienza energetica che a Torino coinvolge 800 edifici comunali. Lo scorso anno in Piemonte abbiano assunto 354 persone under 38 e l'obiettivo è continuare a investire sui giovani perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale veloce. Le competenze non possiamo perderle: gli anziani dovranno insegnare ai giovani cosa fare e come".