Morto Umberto Cornaglia, ad dell'omonimo gruppo

È morto Umberto Cornaglia, 72 anni, amministrazione delegato dell'omonimo gruppo piemontese del mondo dell'automotive, che gestiva con la sorella Roberta, presidente e il fratello Pier Mario, amministratore delegato con Umberto. La storia della Cornaglia, come riporta il sito del gruppo stesso, inizia il 16 novembre 1916, quando il trentanovenne fossanese Giuseppe Cornaglia, trasferitosi a Torino una decina di anni prima, diventa socio delle Officine Metallurgiche Giletta. L'azienda si occupa di lavorazione e commercio della lamiera. Nel 1967 nasce la Cortubi: il nuovo marchio di sistemi di scarico per auto e autocarri riflette l'esigenza di diversificazione dell'azienda e la visione manageriale di Pier Antonio Cornaglia è condivisa dalla moglie Anna Maria Cabiati. L'arrivo di Umberto in azienda, subito dopo il fratello Pier Mario è degli Anni Settanta. Nel 1975 nasce la Alcom, che verrà inglobata nella Cortubi. La crisi dell'auto negli Anni Ottanta impone nuovi tentativi di diversificazione. Una svolta decisiva è l'ingresso nel settore della plastica, con l'acquisizione della Nalin e la nascita della Ac Rotomode. Parallelamente l'azienda entra nell'ambito dell'after market, con una linea completa di frizioni per auto orientata all'export. La prima iniziativa fuori da Torino è del 1982, con la creazioni della Cortubi Sud. Negli Anni Novanta si fanno più stretti i legami con Fiat, che tramite la Gilardini acquista il 30% di Cornaglia. Nel 1998 la famiglia poi riacquista l'intera proprietà. Amplia il suo insediamento nell'Italia meridionale: nel 1991 nasce ad Atessa (Chieti) la Cornaglia Sud, destinata alla produzione di componenti per marmitte e serbatoi, mentre nel 1995 viene fondata a Salerno la Pecoplast. Negli anni più recenti l'espansione è all'estero, in Turchia nel 2010, in Canada nel 2014 con la Abc, in Brasile nel 2015 con Ngc. Più recente è l'acquisto dello stabilimento di Airola (Benevento), nel quale confluiscono i due di Atessa e Fisciano (Salerno).