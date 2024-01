Giornata Memoria: a Torino mostra su Sport e Totalitarismi

S’inaugura domani, venerdì 26 gennaio (ore 11,30), la mostra Sport e Totalitarismi. L’esposizione è organizzata dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università di Torino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, GTT, il CUS Torino, la Fondazione Vera Nocentini, AFLab. Avrà luogo nel complesso Aldo Moro (Via Sant’Ottavio, 18).

Treistituti di Secondo Grado specializzati in grafica (Albe Steiner eBodoni-Paravia di Torino, Piero Martinetti di Caluso) con cinque classi e circa cento studentesse e studenti hanno partecipato a un percorso di sensibilizzazione e scoperta di atleti le cui storie sono indissolubilmente legate agli anni 30 e 40 del Novecento. Dei 24 lavori prodotti, 10 sono stati selezionati per essere esposti nell’atrio della fermata Marconi della Metropolitana di Torino e saranno presentati al pubblicovenerdì 26 gennaio alleore 10. Tutti gli elaborati sono invece diventati parte della mostra presso il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne UniTo.