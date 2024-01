GIUSTIZIA

Porto d'armi illegale, nuova accusa a Pozzolo

Secondo la procura di Biella, la pistola del deputato (sospeso) di Fratelli d'Italia non doveva essere portata fuori casa. Già indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose, ha sempre negato di essere lui l'autore dello sparo

Il deputato Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto abusivo di armi nell'ambito dell’inchiesta sul ferimento di un uomo che partecipava ad una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese. La nuova accusa deriva dal fatto che la mini-pistola da cui è partito il colpo, di proprietà del parlamentare vercellese, è un’arma da collezione e dunque avrebbe dovuto lasciarla a casa e non portarla con sé. Intanto, il 23 gennaio sono arrivati in procura a Biella i primi risultati dell’esame effettuato dal Ris di Parma sull’onorevole: lo stub fatto sul parlamentare è risultato positivo. Risultati ampiamente previsti, anche se la quantità maggiore di polvere da sparo sugli abiti rispetto a quella rilevata sulle mani potrebbe aprire a nuovi interrogativi sull’identità dello sparatore.

Pozzolo, che è stato sospeso da Fratelli d’Italia in seguito a questa vicenda, era già indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi. Il colpo partito dalla pistola al termine del cenone di San Silvestro ha ferito Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che aveva presenziato alla festa con una serie di familiari, a partire dalla sorella Francesca, sindaca di Rosazza, il paese dove era stato organizzato il veglione. Pozzolo ha sempre negato di aver sparato.